Предстоятель УПЦ: Нужно не просто верить в Бога, а доверить себя Богу (видео)
11:46, 01 сентября 2014Православие
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31 августа, в день памяти святых мучеников Флора и Лавра, Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий посетил Свято-Вознесенский Флоровский женский монастырь столицы.
За богослужением Блаженнейший Владыка обратился к прихожанам со словами проповеди о святых мучениках Флоре и Лавре.
«Эти святые мученики показали нам пример, как человек должен любить истину», - сказал в своем слове архипастырь.
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