Предстоятель УПЦ: Нужно не просто верить в Бога, а доверить себя Богу (видео)

31 августа, в день памяти святых мучеников Флора и Лавра, Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий посетил Свято-Вознесенский Флоровский женский монастырь столицы.

За богослужением Блаженнейший Владыка обратился к прихожанам со словами проповеди о святых мучениках Флоре и Лавре.

«Эти святые мученики показали нам пример, как человек должен любить истину», - сказал в своем слове архипастырь.

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