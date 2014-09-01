Патриарх Кирилл: Обучение в духовных школах - благословение Божие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил ректоров, членов профессорско-преподавательских корпораций, учащихся духовных академий и семинарий, православных университетов и институтов, духовных училищ, регентских и иконописных школ Русской Православной Церкви с началом учебного года, сообщает пресс-служба Патриарха.

«Предстоящий год ознаменован важной памятной датой — 1000-летием преставления ко Господу святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси.

Его жизнь является примером глубинного перерождения, которое способна сотворить благодать Божия со всяким человеком, предающимся ее водительству. Жестокий язычник сделался равным апостолам, которые обращали ко Христу людей, и, не будучи носителем священного сана, стал пастырем своего народа и посвятил себя служению открывшейся ему Истине.

Следуя примеру князя Владимира, не ослабевайте в вере, возрастайте в любви и укрепляйтесь в надежде. Стремитесь словом и делом свидетельствовать о Воскресшем Христе ближним и дальним, стараясь, как учит апостол Петр, делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, вы никогда не преткнетесь (см. 2 Пет. 1:10)».

Предстоятель Русской Церкви призвал студентов «всегда помнить о своем призвании и воспринимать саму возможность обучения в духовной школе как благословение Божие, позволяющее достойно подготовиться к нелегкому, но спасительному церковному служению».

«Не теряйте времени понапрасну, возделывайте ваши сердца, образовывайте ум, внимайте преподаваемым наукам с терпением и молитвой. Приобретайте духовный опыт, подражая доброму примеру ваших наставников и созидая прочный фундамент для последующего делания во славу Церкви Христовой», — заключил Патриарх Кирилл.