В лавре 1 сентября семинаристы молились перед мощами преподобного Нестора Летописца (фото)

1 сентября Киевская духовная академия и семинария вступила в новый 2014-2015 учебный год.

По сложившейся традиции первый день учебного года начался Божественной литургией, которая была совершена в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Торжественное богослужение возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Его Блаженству сослужил управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископ Нежинский и Прилукский Ириней, председатель Учебного комитета УПЦ епископ Ирпенский Климент, а также члены профессорско-преподавательской корпорации в священном сане.

За богослужением в храме пел академический хор под руководством архимандрита Романа (Подлубняка), а также хор под управлением иеромонаха Леонтия (Тупкало).

Во время литургии молились преподаватели и студенты духовной школы.

Также в этот день состоялось освящение новой спортивной площадки. Она построена и оборудована на территории внутреннего двора возле общежитий. Освящение совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в присутствии гостей, учащихся и преподавателей семинарии и академии во главе с владыкой ректором.

В этот же день в Кресто-Воздвиженском храме Киево-Печерской лавры было совершено молебное пение перед честными мощами преподобного Нестора Летописца. После молебна богомольцы поклонились мощам небесного покровителя Академии - преподобного Нестора Летописца.

По материлам сайта КДАиС и официального сайта УПЦ