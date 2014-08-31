Архиепископ Горловский и Славянский: Если подумать: „А если бы Христос был на моём месте?“, то очень многое мы делать не будем

29 августа, в праздник перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, архиепископ Горловский и Славянский Митрофан совершил Божественную литургию в храме Нерукотворного Образа Христа в Горловке. Ему сослужило духовенство города.

В престольный день архиепископ Митрофан обратился к прихожанам храма с архипастырским словом:

«Образ Божий, образ Христа, который мы видим, через Евангелие, через Его святые иконы, изображения, Церковь сохраняет для нас, потому что хочет, чтобы мы все стали на Него похожими, чтобы мы все Ему подражали... И если человек, живущий на земле, перед тем, как что-то сказать, что-то подумать или что-то сделать, вспомнит на секундочку: „А если бы Христос был на моём месте, Он бы так сказал? Он бы так сделал? Он бы туда пошёл, Он бы так поступил?“, то очень многое из того, что мы хотели сделать, мы делать не будем. Потому что нам совесть сразу подскажет: „Нет, Спаситель бы так не поступал. А значит, и нам так поступать нельзя“.

И именно это отступление от образа Божия, неподражание Ему, мы называем грехом, ошибкой, когда человек вместо того, чтобы жить и поступать по этому образу, начинает жить по своей воле, так, как он захотел. Начинает придумывать для себя другие идеалы, другие понятия о том, что такое „хорошо“ и „плохо“, другие представления о добре и зле. И людей начинает делить на первый, второй и третий сорт, на правильных и неправильных, на друзей и на врагов. Но задумайтесь на секундочку: а как бы поступил Христос? И мы слышим: „Нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, но всяческое во всех Христос“».

По материлам сайта Горловской и Славянской епархии УПЦ