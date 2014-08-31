Перед чудотворной Донской иконой Богородицы четыре дня будут усиленно молиться о мире в Украине

Историческая Донская икона Божией Матери доставлена из Третьяковской галереи в Донской монастырь Москвы на четыре дня для молитвенного поклонения, сообщает ИТАР-ТАСС.

Принесение чудотворного образа связано с праздником, посвященным Донской иконе, который отмечается 1 сентября. Литургию в этот день совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Икону, помещенную в специальный киот, доставили под усиленной охраной сотрудников внутренних войск. Под звон колоколов в сопровождении сотен христиан святыню принесли в главный собор обители.

"Во время встречи иконы мы молились о стране нашей, о всей исторической Руси и, конечно, об Украине. О мире на Украине мы молимся ежедневно, за каждой литургией и будем особо молиться перед иконой все эти четыре дня", - сказал наместник Донского монастыря игумен Парамон. Он добавил, что военное противостояние для него особая боль, так как сам он родом с Украины.

Чудотворную Донскую икону Божией Матери, созданную в XIV веке, предположительно написал преподобный Феофан Грек. По преданию, икона была принесена с Дона казаками, пришедшими на помощь Дмитрию Донскому во время противостояния Мамаю в 1380 году. После победы на Куликовом поле великий князь привез ее в Москву.

Народная память сохранила немало сведений о чудесном заступничестве Божией Матери по молитвам перед этим образом. Праздник иконе 1 сентября связан с избавлением Москвы от татарского нашествия в 1591 году. Когда к Москве приблизились завоеватели, царь Федор Иоаннович, совершив молитву перед иконой, повелел принести ее из Кремля в стан русских воинов. Историк Николай Карамзин описывает, как, устрашенные неведомой силой, войска хана Казы-Гирея отступили и Москва была спасена. На месте, где была походная церковь стрелецкого войска с иконой, и был заложен Донской монастырь.

Икона находилась сначала в Успенском соборе Кремля, а затем в Благовещенском. После революции исторический образ хранится в Государственной Третьяковской галерее. После возрождения Донского монастыря установилась традиция принесения в ее стены святыни в день праздника.