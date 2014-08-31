Киево-Печерская лавра предупреждает о мошенниках, которые собирают пожертвования от имени лавры

Киево-Печерская лавра предупреждает о том, что на Центральном железнодорожном вокзале столицы, а также главной площади Киева – Майдане Незалежности, появились неизвестные, собирающие «пожертвования на Киево-Печерскую лавру» и от имени социального отдела Киево-Печерской лавры – «на благотворительные программы».

Как сообщает сайт лавры, за пределами лавры собирать пожертвования никому не благословляется. Для добровольных пожертвований существуют карнавки – ящички, которые размещаются в храмах и на территории монастыря.

Руководитель Социального отдела Киево-Печерской лавры архимандрит Дамиан опроверг факт причастности упомянутых лиц к благотворительной деятельности обители, отметив, что это беспринципная спекуляция на авторитете великой православной святыни.

При этом он отметил, что для тех, кто желает пожертвовать на благотворительные программы лавры, информация размещается на официальном сайте Киево-Печерской лавры (www.lavra.ua) и на досках объявлений на территории обители - с указанием реквизитов Социального отдела Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

По завершении сбора средств и гуманитарной помощи для той или иной благотворительной акции, на сайте появляется информация о проведении работы и выражается благодарность благотворителям.