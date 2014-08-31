Во Флоровском женском монастыре предстоятель УПЦ благословил юных прихожан на новый учебный год
13:15, 31 августа 2014Православие
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31 августа, в день памяти святых мучеников Флора и Лавра, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий посетил Свято-Вознесенский Флоровский женский монастырь столицы, где в главном храме обители совершил Божественную литургию.
31 августа Православная Церковь празднует память святых мучеников близнецов Флора и Лавра
После богослужения Патриарх возглавил Крестный ход вокруг соборного храма, в конце которого прочитал молитву святым мученикам и поздравил всех с праздником.
Также Митрополит Онуфрий благословил юных прихожан на новый учебный год.
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