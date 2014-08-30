Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан: Мы должны бояться не смерти, а греха

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, архиепископ Горловский и Славянский Митрофан совершил Божественную литургию в Успенском храме Константиновки. По окончании богослужения владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом.

"...Мы все помним из Евангелия и из предания церковного, с какой любовью Пресвятая Дева всегда относилась к Своему Сыну...

Мы знаем, что в Евангелии сказано: где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Люди сегодня уехали из своих домов, из своих городов, спасаясь от войны, а их сердца там, у них дома: что там происходит с родными и близкими? Что там сейчас с моим домом? Постоянно сердце болит, и человек даже находясь в безопасности, неспокоен, потому что он думает: а что там, где моё сокровище? что происходит там, где мой дом, где мои друзья? Точно так же, только ещё в большей степени, Дева Мария Своим сердцем была со Своим Сыном.

Она жила здесь на земле, но разве могла земля заменить Ей Её Сына, Её Спасителя и Её Бога?..

...Пресвятая Дева первая показала нам, как мы должны ожидать окончания своей жизни — а рано или поздно с каждым из нас это случится, — как мы должны готовиться к этому моменту, и какой должна быть наша встреча с Её Сыном. Разве не радуется сердце от осознания того, что то, что произошло с Девой Марией, может произойти и с каждым из нас? Ведь то же самое произошло и с учениками Христовыми — апостолами, и с сонмом мучеников, преподобных, святых угодников Божиих.

Мы не должны бояться смерти, потому что это переход в вечную жизнь. Но есть на земле то, чего мы должны бояться: мы должны бояться греха. Мы должны бояться прийти к Богу не готовыми к этой встрече, с нераскаянными грехами.

Есть ли человек, который прожил жизнь и не согрешил? Ни одного. Мы все согрешаем. Грех — это ошибка. Ошибка в отношениях, ошибка в понимании жизни, ошибка в выборе, что правильно, а что неправильно. Но когда ребенок совершает ошибку, что делает мама? Она ему указывает на эту ошибку и помогает её исправить. А Господь добрее, чем самая добрая мама. И Господь хочет, чтобы свои ошибки мы исправляли. Для того чтобы с нами это происходило, Он нам оставил покаяние...

Десятки и сотни людей ежедневно на нашей земле предстают перед Богом. Но страшно не то, что они переходят в мир иной, страшно, если они перешли туда со своими грехами, без покаяния, со злобой и ненавистью в сердце к ближним. И Церковь просит всех нас, чтобы мы каждый момент нашей жизни, каждый день и каждый час были готовы к этой встрече, чтобы мы изгоняли из своего сердца ненависть, злобу, вражду, неправду. Чтобы мы не ставили свои эмоции, свои чувства, свои представления о жизни выше хранения сердца от греха и жизни по заповедям Божиим. Когда встречаешься с людьми и слышишь слова ненависти к другим, становится страшно, что в этой ненависти закончится человеческая жизнь, и кто-то с этим пойдёт в вечность.

Нам Господь заповедал любить друг друга, а не ненавидеть. Тяжело говорить о любви, когда мы видим разрушенные храмы и дома, когда мы видим смерти детей, когда градус ненависти ежедневно повышается, потому что количество убитых и с той, и с другой стороны уже за десятки и за сотни. Люди даже не понимают, зачем ты говоришь в этот момент о прощении и любви. Хочется мстить, хочется убить того, кого ты считаешь своим врагом, хочется сказать те слова, которые накипели на сердце. Но разве эти желания приведут к добру? Разве от этого не станет ещё больше ненависти и вражды, ещё больше неправды в нашем мире?

Как бы тяжело ни было, всё равно мы должны друг другу говорить добрые слова, мы должны думать о прощении и о любви, а не о мести, иначе если в этот момент придёт смерть, мы такими пойдём в вечность и с этим будем всю вечность мучиться. Когда поссорились друг с другом, путь к примирению начинается не с взаимных обвинений, а с вопроса самому себе: в чём моя вина? Может быть, я что-то сделал не так, что такое происходит со мной и с моими близкими?

Возьмем простой пример: поссорились муж и жена. Если они друг друга будут только обвинять, то они разведутся, семья распадётся, а если кто-то из них задаст себе вопрос: «может быть, я виноват в этой ссоре?» — это начало примирения. И каким бы долгим ни был этот путь примирения, каким бы он ни был тяжелым, начинается он с мысли о том, в чём моя ошибка, в чём моя вина, в чём я неправ, в чём я согрешил. И если мы, православные христиане, живущие и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге, начнём эти вопросы себе задавать, то это начало непростого, но необходимого и важного пути к взаимному примирению и прощению.

Если мы друг другу будем только указывать на недостатки и ошибки, если мы будем друг друга ненавидеть, если мы будем хотеть друг другу отомстить — это путь к взаимному уничтожению, что происходит сейчас на наших глазах. Остановить это может только наша молитва и желание мира, которое должно быть в сердце каждого из нас. А это тем более важно, что никто из нас не застрахован от того, что он завтра, или сегодня, или через час предстанет пред Богом.

Мы не знаем, сколько нам на земле суждено прожить, но наша жизнь должна быть святой, потому что она не оканчивается здесь, на земле, но нас ожидает вечность. Это показал нам сегодняшний день. Земное бытие Девы Марии не окончилось здесь, а продолжилось в вечности — именно потому, что Её земная жизнь была святой. И в Успении Она не оставляет нас в наших бедах и трудностях. Не оставит Она нас и когда мы будем молиться от всего сердца, чтобы прекратилась вражда, чтобы прекратилась ненависть, чтобы как можно скорее произошло взаимное примирение.

Хочется сказать этим людям, которых мы видим каждый день по ту и по другую сторону: ребята, бросьте оружие, обнимитесь, попросите друг у друга прощения, начните строить новую жизнь. Но в ответ мы слышим другие слова: я не буду с ним разговаривать — он наркоман, я не буду с ним обниматься — он убийца. И так до бесконечности. Остановить это может только добро, зло злом не победишь никогда, только молитвой, только добрыми делами, только любовью.

Дай Бог, чтобы в среде христиан не поселилась ненависть, чтобы не было вражды, чтобы мы всегда помнили о том, Кто наш Учитель, Который молился за своих врагов: прости им, ибо не ведают что творят. Дай Бог, чтобы призывая покров Девы Марии, мы молились не только о своих нуждах, но и о наших братьях и сёстрах, обо всех тех, кто находится в трудном положении и кому необходимы наши молитвы..."

По материалу сайта Горловской и Славянской епархии УПЦ