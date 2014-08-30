В Тамбове проходят торжества, посвященные 100-летию канонизации святителя Питирима Тамбовского

30 августа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с Первосвятительским визитом в Тамбовскую митрополию Русской Православной Церкви, где проходят торжества, посвященные 100-летию канонизации святителя Питирима Тамбовского. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха.

«Тамбовская земля имеет особое значение для истории России и Русской Церкви. Она освящена стопами святителя Питирима, здесь родились или связаны с Тамбовской землей многие выдающиеся люди, оставившие след в истории. Если говорить о святых, то нельзя не вспомнить и преподобного Амвросия Оптинского. Не перечислить сейчас всех угодников Божиих, которых во множестве явила Тамбовская земля.

В послереволюционные годы Тамбовская епархия оказалась разгромленной настолько, что от нее практически ничего не осталось. Всё, что мы сейчас видим, было воссоздано из небытия, из праха и забвения...»

Из аэропорта Патриарх направился в Казанский мужской монастырь Тамбова, где он освятит воссозданную колокольню обители, и совершит всенощное бдение в Вознесенском монастыре.

31 августа Патриарх Кирилл совершит освящение памятника святителю Питириму Тамбовскому на Соборной площади города и возглавит служение Божественной литургии в тамбовском Спасо-Преображенском кафедральном соборе.