Патриарху Илии II доверяют девять из десяти грузин

Лидером симпатии и доверия среди грузин остается Предстоятель Грузинской православной церкви патриарх Илия II. Согласно данным опроса Национального демократического института (NDI), проведенным в период с 23 июля по 7 августа 2014 года, Ильи II симпатизирует 91% опрошенных. Следующие Три места в рейтинге занимают представители властей Грузии: министр обороны Ираклий Аласания (60%), премьер-министр Ираклий Гарибашвили (54%) и председатель парламента Давид Усупашвили (51%). Исследования NDI в Грузии финансируются Шведским агентством международного развития и сотрудничества (Sida). Проводит опрос Центр исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC).

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