Предстоятель УПЦ рассказал итальянскому дипломату о социальном служении Церкви на востоке Украины

29 августа Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своей резиденции в Киево-Печерской лавре встретился с Послом Итальянской Республики в Украине господином Фабрицио Романо. Посол Италии поздравил Предстоятеля Украинской Православной Церкви с избранием и интронизацией на кафедру Митрополитов Киевских.

Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно общественно-политической ситуации в Украине. Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал итальянскому дипломату о социальном служении, которое совершает Украинская Православная Церковь в условиях вооруженного противостояния на Востоке Украины.

Во встрече принял участие заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.

http://news.church.ua/2014/08/29/kijiv-blazhennishij-mitropolit-onufrij-zustrivsya-z-poslom-italijskoji-respubliki-v-ukrajini-fabricio-romano/