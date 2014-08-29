В Шостке освятили новый Свято-Георгиевский храм и призвали к ежедневной усиленной молитве за Украину

В городе Шостка Сумской области состоялось освящение Свято-Георгиевского храма, который расположен неподалеку от нового корпуса Шосткинского института СумГУ.

Как сообщили УНИАН в Сумской епархии УПЦ, освящение состоялось 28 августа – в день великого христианского праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Первую Божественную литургию совершил епископ Конотопский и Глуховский Роман в сослужении духовенства Шосткинского благочиния. Он поблагодарил всех, кто помогал и помогает в строительстве и обустройстве храма, и призвал верующих усиленно молиться за Украину.

Владыка Роман рассказал также, что накануне на собрании священников Середино-Будского и Ямпольского благочиния было решено проводить совместную ежедневную молитву в 21.00 о мире. Епископ обратился к шосткинцам с просьбой поддержать это начинание.

Листовки с текстом молитвы верующие смогут получить в храмах, но, по словам владыки, нет ничего страшного в том, если человек в указанное время будет читать любую молитву, главное, чтобы он это делал искренне, от всего сердца.

«Мы все вместе, единым силами, единым сердцем будем просить Бога о помиловании и о заступничестве Царицы Небесной. Покаемся и Господь поможет нам, утихнет буря этой страшной войны», - сказал он.