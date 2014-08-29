Киевские духовные школы готовятся к празднованию 400-летия со времени своего основания

29 августа под председательством ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония состоялось заседание Ученого совета Киевской духовной академии, на котором были представлены новые сотрудники, утвержден календарный план 2014-2015 учебного года, сообщает сайт КДАиС.

Перед началом заседания митрополит Антоний поздравил доцента КДА владыку Иринея с возведением в сан архиепископа.

Открывая заседание, митрополит Антоний отметил, что в 2014-2015 учебном году Киевские духовные школы будут праздновать 400-летие со времени своего основания, по случаю чего планируется проведение ряда мероприятий. Ученый совет рассмотрел и утвердил предложение владыки-ректора по созданию рабочей группы по подготовке празднования 400-летию Киевских духовных школ.

Также первый проректор объявил список кандидатов на получение стипендии имени Блаженнейшего Митрополита Владимира (академия - 1 студент, семинария - 1 воспитанник); и стипендии Министерства Транспорта и связи Украины имени Георгия Кирпы (академия - 2 студента, семинария - 2 воспитанника).