В августовском выпуске журнала «Фома в Украине» - о болезнях души XXI века

Тема номера — «Болезни души XXI века» — посвящена проблемам современного человека, живущего в условиях информационной перенасыщенности, потребительского бума и одиночества в душе.

Статья Александра Ткаченко «И меня тоже вылечат» помогает разобраться с глубинными страхами современного человека: «Внутренний конфликт между реальным и идеальным «Я» с неумолимой логикой ведет человека к высшей точке этого раскола — невротической гордости. Если говорить совсем просто — это самоуважение, основанное на воображаемых заслугах и достоинствах. Устав от постоянной нелюбви к себе, человек потихоньку начинает отождествлять себя с придуманным им же идеальным образом».

На попытке продать человеку его идеальный образ построена современная реклама, общественные стереотипы и даже популярная психология. Человеку все время предлагают купить собственное счастье. В результате множество внешне успешных людей страдают неврозами и мучительно пытаются себя полюбить. Или возненавидеть. Это чувство является лишь оборотной стороной медали.

Болезням души способствует и легкий доступ к Интернету, неспособность фильтровать информацию и попытки убежать от реальности в виртуальный мир. Об этом можно прочитать в материале «5 интернет-ловушек» и в беседе с протоиереем Андреем Ткачевым «Мы так наелись, что оголодали».

Колонка Владимира Легойды «Человек в планшете» посвящена все возрастающей роли гаджетов в нашей жизни. Вместо собственной памяти мы используем телефон, вместо реального общения — социальные сети, и в результате наше сознание меняется: «Это все может иметь совсем не невинные последствия. Неслучайно в древнегреческой мифологии богиня памяти Мнемозина считалась также матерью муз и покровительницей всех известных на то время наук и искусств. Вот, скажем, пока специалисты по философии образования пишут длинные и умные статьи о том, как это самое образование сейчас меняется и каким будет знание будущего, современные студенты и школьники все меньше помнят и запоминают, все чаще полагаются на помощь гаджетов, чем на собственную память. Да и зачем вообще географию знать, когда айфон готов всегда все подсказать? Чем не провокация нерадивости?»

В этом году признанному мэтру мирового кинорежиссеру Кшиштофу Занусси исполнилось 75 лет. Его имя уже давно стало ассоциироваться с фильмами не для всех, с лентами, в которых поднимаются глубинные проблемы человеческого бытия. Первое место среди них пан Занусси отводит вопросам, связанным с нравственностью и Богом. О своем пути к вере, поисках, надеждах, целях и убеждениях юбиляр рассказал в интервью «ФОМЕ в Украине».

О том, как прекрасный писатель Корней Чуковский боролся с цензурой, переводя роман «Робинзон Крузо», рассказывает статья Елены Зелинской «Заложник с острова Отчаяния».

Что же такое современная наука и насколько можно ей доверять? Почему ошибочные знания двигают прогресс и нуждается ли вера в рациональном обосновании? Об этих и других проблемах размышляет профессор киевского Европейского университета, доктор философских наук Марина Савостьянова в материале «Научной картины мира не существует».

Спрашивайте августовский номер православного журнала для сомневающихся «ФОМА в Украине» в церковных лавках и газетных киосках вашего города!

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