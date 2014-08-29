Патриарх Кирилл: Не нужно никаких революций, нужно совершить самую главную революцию - внутри самого себя

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе и после чтения Евангелия произнес проповедь.

"...В сознании современных людей, далеких от Церкви и Евангелия, смирение — это проявление слабости. Что значит быть смиренным? Постоянно поддаваться другим? С унылым видом склонять голову, не умея отстоять свою точку зрения, свои убеждения, свой взгляд на жизнь? Какая же это добродетель?

С таким чувствованием жить нельзя! Примерно так оценивают эту христианскую добродетель люди, далекие от Евангелия. Но как не согласуется этот современный стереотип с тем, что мы видим во Христе Иисусе! Его главным чувствованием было смирение, но какая в Нем была сила, какая смелость, какое дерзновение! Христос не побоялся бросить вызов обществу и, что самое главное, власть имущим. Он обвинил их в лицемерии, в отступлении от веры, в искажении того откровения, которое было дано Моисею и пророкам.

Именно поэтому Его слова вызвали такую ответную злобу, такую страшную реакцию, которая и привела Его — ни в чем не повинного, оклеветанного, оболганного Человека — на Голгофу. Нет, никак не согласуется этот современный стереотип, это ложное понимание евангельского смирения с образом Спасителя.

Что же тогда есть подлинное смирение, и почему именно на него указывает апостол Павел, говоря о чувствованиях Спасителя? Для того чтобы нам, людям XXI века, понять смысл смирения, мы должны оттолкнуться от того, что противоположно ему, — от более привычной для нас гордости, которая сейчас нередко воспринимается как норма человеческого бытия.

Что такое гордость? Ее не нужно путать с поведением, когда неразумный, плохо воспитанный человек хочет показать себя более значимым, чем он есть на самом деле. Люди, особенно обладающие острым умом, тут же подмечают и нередко высмеивают подобное бахвальство и хвастовство. Но гордость и бахвальство — это разные вещи: человек может быть очень воспитанным, скромным, но невероятно гордым.

Гордыня —это не способ коммуникации с другими людьми, а внутреннее состояние человека, для которого существует только одна ценность — его собственное «я». Если в центре жизни человека — он сам, а все остальное второстепенно, ничтожно, на периферии, — это и есть гордыня. Внешне гордыня может даже походить на смирение. Иногда так и говорят: смирение паче гордости. Человек устремляет взор долу, застенчив в общении, а внутри исполнен гордыни.

Гордость противоположна смирению, потому что отец гордости и ее олицетворение —диавол. В центре его бытия — он сам. Именно с этого и начался отход ангела Денницы от Господа: в его жизни не осталось места Богу, все было поглощено собственной личностью. Так Денница превратился в сатану, бесконечно отдаленного от Создателя. Если человек погружает себя в стихию своего собственного «я» и в его душе практически не остается места для других, то там нет места и для Бога. Гордый человек неспособен установить связь с Богом, он неспособен молиться, неспособен сознавать свою неправду, неспособен приносить покаяние.

Смиренный же человек — это тот, который расчищает свое внутреннее пространство, теснит свое собственное «я» и уступает центральное место в жизни Богу. В душе такого человека — забота о других, через нужды своих ближних он воспринимает и самого себя. Конечно, повинуясь законам бытия, он должен заботиться и о себе: о пропитании, одежде, доме, как и о своих близких и родных, но в центре его жизни — Бог. Такой человек очищает сосуд своей души, и Господь входит в это свободное пространство человеческого сердца и дарует особый дар благодати. Чем более человек теснит свое собственное «я» к периферии той системы ценностей, которую он исповедует, тем больше пространства заполняется Богом, тем сильнее связь с Господом, тем обильнее поток благодати.

Почему именно это апостольское чтение полагается на все праздники, когда Церковь прославляет Пресвятую Богородицу? Именно потому, что Она очистила внутреннее пространство Своей души, Своего сердца, так что Господь вошел в это пространство, наполнив его благодатью, наполнив его Самим Собою. И Дева стала Матерью Сына Божия, Господа Иисуса Христа, Того, у Кого главным чувствованием было смирение.

Мы в полной мере осознаем, насколько трудно современному человеку принять слова о смирении. Современному человеку гораздо легче принять совсем другие слова. Однако жизнь по закону собственного «я», стремление к постоянному удовлетворению своих потребностей, полное исключение из собственной жизни других людей, — разве все это приводит человека к счастью?

Кто из нас может показать рукой на такого человека и сказать: какой он счастливый? Только тот, кто не знает его жизни. Человек может ездить на красивых машинах, жить в прекрасном доме, наслаждаться высоким общественным положением и со стороны казаться счастливым и преуспевающим, но сам он понимает, что все это не так.

Жизнь его превращается в страшную круговерть, потому что постоянно возникают все новые и новые препятствия, которые нужно преодолевать, чтобы удовлетворить потребности своего «я», — в некий бег в замкнутом пространстве, подобно белке в колесе, при котором нет движения вперед. Малейшая трудность, срыв в карьере, болезнь, конфликт жестоко ранят человека, а нередко вообще выбрасывают его на обочину жизни. Как много там, на этой обочине, гордецов, которые не достигли поставленных перед собой целей! И особенно такие люди страдают, когда с переменой внешних обстоятельств они лишаются возможности удовлетворять свои потребности.

Смиренный несет в себе постоянный потенциал счастья, вне зависимости от окружающих условий жизни. Вне зависимости от собственного положения смиренный человек всегда имеет радость в сердце, потому что с ним Бог, с ним божественная благодать, а значит, и полнота жизни. Смиренный человек — всегда счастливый человек, даже если внешне он совсем не кажется таким.

Если задуматься о социальном измерении добродетели смирения, то можно представить себе общество, которое живет по этому Христову закону и состоит из людей, ориентированных не на самих себя, а в первую очередь на то, чтобы творить добро окружающим. Ведь это общество святых, общество справедливости, то самое общество, которое было идеалом для многих, в том числе для тех, кто брал в руки оружие, чтобы путем революций построить такое миробытие. Не нужно никаких революций, нужно совершить самую главную революцию — внутри самого себя, переформатировать свое сознание, свою систему ценностей, чтобы обрести Бога и чтобы Господь вошел в это расчищенное нашими усилиями внутреннее пространство души и явил нам великую силу Своего присутствия".