В Киево-Печерской лавре совершили чин Погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы

Вечером 28 августа в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил утреню с чином погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы.

После великого славословия был совершен Крестный ход с плащаницей с изображением Успения Пресвятой Богородицы вокруг Успенского собора, который возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви.

http://news.church.ua/2014/08/29/kijiv-blazhennishij-mitropoliit-onufrij-zvershiv-utrenyu-z-chinom-poxovannya-plashhanici-presvyatoji-bogorodici/