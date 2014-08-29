В УПЦ пять новых митрополитов, четыре архиепископа

28 августа, в день праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, престольный праздник отметила Киево-Печерская лавра. В этот день в монастыре было совершено 6 Божественных литургий.

В Успенском соборе лавры богослужение возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

На малом входе Предстоятель Украинской Православной Церкви наградил митрополита Волынского и Луцкого Нифонта правом ношения второй панагии.

В сан митрополита были возведены архиепископы: Хустский и Виноградовский Марк, Луганский и Алчевский Митрофан, Тульчинский и Брацлавский Ионафан, Ровенский и Острожский Варфоломей, Каменец-Подольский и Городокский Феодор. В сан архиепископа были возведены епископы: Макеевский Варнава, Нежинский и Прилуцкий Ириней, Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, Ивано-Франковский и Коломыйский Пантелеимон.

В конце службы перед Плащаницей с изображением Успения Пресвятой Богородицы был отслужен молебен.

*** Успение Пресвятой Богородицы является одним из двенадцати самых больших праздников Православной Церкви. По преданию, за три дня до смерти Марии явился архангел Гавриил и известил о близком переходе Ее к вечности. А уже в этот день апостолы оставили места своей проповеди и чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы попрощаться с Пресвятой Богородицей и осуществить погребение Ее пречистого тела. Находясь вокруг Ее ложа, они были ослеплены ярким светом, в котором явился сам Христос в окружении ангелов и архангелов. В этот момент чистая душа Девы Марии отошла к Господу. Тело Богородицы апостолы перенесли в Гефсиманию, где была гробница Ее родителей Иоакима и Анны и Иосифа Обручника. По дороге к гробу процессию апостолов сопровождало чудесное светлое облако и ангелы.

http://news.church.ua/2014/08/28/kijiv-u-den-svyata-uspinnya-bozhoji-materi-blazhennishij-mitropolit-onufrij-zvershiv-bozhestvennu-liturgiyu-na-sobornij-ploshhi-kijevo-pecherskoji-lavri/