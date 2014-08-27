В Киеве священник УПЦ берет под опеку детей из тубдиспансера

В Киеве настоятель храма свв. Космы и Дамиана Римских, при столичном Институте рака, священник Евгений Милешкин берется за новое начинание — помощь и опеку детей из туберкулезного диспансера.

Всего там проходит лечение около 70 человек — от младенцев до 18-летних ребят. Дети очень истосковались по обычному вниманию и общению, рады видеть новые лица, не хотят подолгу батюшку отпускать домой.

Дирекция учреждения предоставила отцу Евгению комнату, которую разрешили переоборудовать под храм. Сейчас в этом направлении кипит работа.

Очень необходима финансовая помощь для реализации этой задачи. Начальную сумму батюшка уже собрал, но поддержка все же необходима.

Те, кто хочет помочь данной инициативе, и не только деньгами, обращайтесь к отцу Евгению по тел.: (050) 595-52-66.

Номер карточного счета:

Карта Приватбанка 4149 4377 3448 6317, священник Милешкин Евгений

http://molodost.in.ua/news/2787/

ХРАМ БЕССЕРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА РИМСКИХ (при Национальном институте рака) г.Киев