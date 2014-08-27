Более 100 тысяч рублей собрала Якутская епархия РПЦ для помощи беженцам в Святогорской лавре

По благословению Преосвященнейшего Романа, епископа Якутского и Ленского приходские общины Якутии Русской Православной Церкви откликнулись на призыв о помощи Святогорской лавре.

Сумма, которую собрали верующие Якутии и отправили для помощи на счет монастыря, превышает 100 тысяч рублей.

http://pravyakutia.ru/content/church_and_society_church_in_need_intr_Svyatogorskaya_lavra.html

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в стенах Святогорской обители проживает около 800 беженцев, около 300 из них — дети.

Среди детей есть сироты и инвалиды. Каждый день большое количество людей с детьми приходят в Лавру из города Святогорска с просьбами о помощи, сообщает сайт обители.

Ежедневно в Лавре бесплатно питаются около 3000 вынужденных переселенцев: это не только проживающие в самом монастыре, но и приходяшие из города и близлежащих сел.