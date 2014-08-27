Два монастыря в Никольском принимают беженцев из Донецкой области

В Донецкой области более полусотни беженцев нашли временное убежище в Никольской монашеской обители.

Свято-Васильевский мужской и Свято-Николаевский женский монастыри, расположенные в селе Никольское Волновахского района, стали убежищем для вынужденных бежать от войны жителей Донецкой области, — сообщает Донбасс Православный.

Сейчас в обители проживают 60 беженцев. Но с каждым днем их количество становится все большим. Почти половина из них – дети. Самому маленькому – полтора месяца.

Насельники обители оказывают посильную помощь всем прибывшим сюда людям. На сегодня они проживают в гостинице для паломников, сестринском корпусе, в богадельне. Пребывая в монастыре, люди постепенно приходят в себя, забывают пережитые ужасы войны и приобретают надежду. Говорят, в этом им очень помогает ежедневное общение с монахами, участие в богослужениях, взаимная поддержка друг друга

Сегодня в обители очень нуждаются в теплых вещах и одеялах, памперсах для детей, мыльных принадлежностях, стиральном порошке, в продовольственных товарах (сахаре, масле, крупах, муке и т.п.).

Подробнее о том, как помочь вынужденным переселенцам можно узнать на сайте Донецкой епархии.

http://donetsk.church.ua/2014/08/24/bolee-polusotni-bezhencev-nashli-vremennoe-ubezhishhe-v-nikolskojj-monasheskojj-obiteli/