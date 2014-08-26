Крестный ход из Браиловского монастыря дошел до Почаевской лавры
15:33, 26 августа 2014Православие
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Крестный ход из Браиловского монастыря дошел до Почаевской лавры, верующие прошли почти 300 км. Об этом сообщают участники крестного хода.
Как сообщал УНИАН, 19 августа в Винницкой области около 15 тысяч паломников начали Крестный ход. Верующие отправились из Свято-Троицкого Браиловского женского монастыря, соблюдая пост, с усиленной молитвой. Цель крестного хода - донести молитвы Матери Божьей, поклониться ее святой обители – Свято-Успенской Почаевской лавре и Святому Успению Пресвятой Богородицы. В шествии приняли участие миряне в возрасте от 3 до 90 лет.
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