Крестный ход из Браиловского монастыря дошел до Почаевской лавры, верующие прошли почти 300 км. Об этом сообщают участники крестного хода.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в Винницкой области около 15 тысяч паломников начали Крестный ход. Верующие отправились из Свято-Троицкого Браиловского женского монастыря, соблюдая пост, с усиленной молитвой. Цель крестного хода - донести молитвы Матери Божьей, поклониться ее святой обители – Свято-Успенской Почаевской лавре и Святому Успению Пресвятой Богородицы. В шествии приняли участие миряне в возрасте от 3 до 90 лет.