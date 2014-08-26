В Донецке снаряд попал в храм святого Иоанна Кронштадского, храм сгорел полностью

По сообщению пресс-службы Донецкой епархии Украинской Православной Церкви, 25 августа, снаряд попал в храм святого праведного Иоанна Кронштадского на Трудивских (западная окраина Донецка).

Попадание снаряда вызвало пожар, в результате чего храм сгорел полностью, с утварью и облаченням. Жертв нет.

Об этом сообщает news.church.ua