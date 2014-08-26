В Донецке снаряд попал в храм святого Иоанна Кронштадского, храм сгорел полностью
13:27, 26 августа 2014Православие
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По сообщению пресс-службы Донецкой епархии Украинской Православной Церкви, 25 августа, снаряд попал в храм святого праведного Иоанна Кронштадского на Трудивских (западная окраина Донецка).
Попадание снаряда вызвало пожар, в результате чего храм сгорел полностью, с утварью и облаченням. Жертв нет.
Об этом сообщает news.church.ua
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