Святогорская лавра, принявшая 800 беженцев, просит о помощи

В настоящее время в стенах Святогорской обители проживает около 800 беженцев, из которых до 300 детей. Среди детей есть сироты и инвалиды. Каждый день большое количество людей с детьми приходят в лавру из города с просьбами о помощи.

Насельники лавры кормят беженцев на паломнической трапезе, выдают продовольственные пайки, обеспечивают, по мере возможности, необходимыми вещами, одеждой, медикаментами.

Ежедневно в Лавре бесплатно питаются около 3000 человек: как живущих в обители, так и приходящих из города Святогорска и близлежащих сел.

Проживание, питание и медицинское обслуживание беженцев в монастыре — бесплатное.

Желающие оказать благотворительную помощь пострадавшему мирному населению, находящемуся на территории лавры и в ее окрестностях, могут перечислить средства на счет лавры с пометкой «помощь беженцам», привезти или выслать на адрес монастыря продукты питания, медикаменты, бытовую химию, сообщает сайт святой обители.

Контакты:

Свято-Успенская Святогорская Лавра, ул. Заречная, 3,

г. Святогорск, Донецкая область, Украина, 84131.

Почтовые переводы адресовать на имя архимандрита Феофана (Люкшина Александра Вячеславовича).

Телефоны +38-066-483-30-07, +38-098-123-31-80, тел./факс +38 (06262) 5-30-24 (деж. с 6.00 до 22.00).

http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=58896