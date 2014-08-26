В Днепропетровске в Благовещенском храме обнаружили валдайский колокол с разрушенной колокольни

Во время реставрационных работ в одном из старинных храмов Днепропетровска – Благовещенском – нашли старинный, дореволюционного производства, колокол.

Колокол обнаружили рабочие, которые проводили в церкви ремонтные работы. Он был замурован в стену на чердаке, где раньше была колокольня, сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии.

Уникальная находка обретена без малейших повреждений.

Найденный колокол – единственный уцелевший из бывшей когда-то величественной колокольни. Он пролежал в своем тайнике около 80 лет. Находка действительно уникальная и бесценна. Надпись на ней гласит: «Завод Усачевых — Валдай». Это колокололитейное предприятие считалось одним из известнейших в России – его колокола отличались гармоничным, сильным звоном, прочностью и отменной художественной отделкой.

Найденный в днепропетровском храме колокол со стопроцентной уверенностью можно датировать началом ХХ века. Именно в дореволюционный период колокола завода Усачевых можно было найти во всех епархиях Европейской России, Кавказа, Закаспийского края, Туркестана и даже Дальнего Востока.

Как отметил настоятель храма, «найденный колокол будет оставлен при храме. Дай Бог, отстроим заново колокольню, и он зазвучит снова».

http://www.sedmitza.ru/text/5017907.html