Предстоятель РПЦ направил соболезнование архиепископу Горловскому и Славянскому УПЦ в связи с гибелью людей в Кировском

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнование архиепископу Горловскому и Славянскому Митрофану в связи сгибелью людей в результате артиллерийского обстрела в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского в городе Кировское Донецкой области Украины.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Митрофану, архиепископу Горловскому и Славянскому

Ваше Высокопреосвященство!

Глубоко скорблю о гибели и ранениях людей в результате попадания снаряда в храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в городе Кировское во время всенощного бдения.

Совершившаяся трагедия еще раз показала всем нам глубочайшую ненормальность и греховность того, что происходит сейчас на юго-востоке Украины. Гибнет множество людей — не только участников вооруженных действий, но и мирных граждан. При помощи артиллерийских орудий разрушаются православные храмы в стране, руководство и большинство населения которой исповедуют Православие.

Я обращался к властям Украины и к международному сообществу с призывом остановить братоубийственную брань и приступить к диалогу — как бы труден он ни был, как бы ни различались позиции ныне враждующих, сколько бы ни было произнесено взаимных обвинений и других горьких слов. К сожалению, мой призыв до сих пор остается безответным.

Произошедшее вчера явилось еще одним ярчайшим свидетельством необходимости срочного прекращения огня обеими сторонами. В противном случае невинные люди: старики, женщины, дети и дальше будут обрекаться на смерть в пламене братоубийственной розни.

Прошу передать мои соболезнования семьям погибших и слова утешения пострадавшим. Возношу молитвы об упокоении душ убиенных, о скорейшем исцелении раненых: протоиерея Сергия и прихожан. Наипаче же молюсь о возвращении мира на землю Украины.

С любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ