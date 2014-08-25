"УНИАН-Религии" поздравляет с днем рождения управляющего делами УПЦ митрополита Антония

25 августа - день рождения управляющего делами Украинской Православной Церкви ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича).

Митрополит Антоний добрый пастырь, опытный руководитель, молитвенник и талантливый проповедник.

Редакция “УНИАН-Религии" сердечно поздравляет владыку Антония с Днем рождения!

Зная Вас на ответственном посту, всегда искренне восхищаемся Вашим умением вести дружеский и конструктивный диалог по самым сложным вопросам в жизни Церкви и общества.

Вы сделали многое для развития духовной и религиозной жизни Украины, для укрепления мира и согласия в нашей стране.

Добро, которое Вы несете людям, Ваш жизненный опыт, высокая духовность, мудрость и порядочность - достойный пример для будущих пастырей Церкви.

Ваши молитвы и проповеди приносят успокоение в сердца верующих, помогают в преодолении трудностей, вселяют надежду на лучшее будущее.

Желаем крепкого здоровья, благоденствия, сил и помощи Божией во всех делах. Пусть каждый прожитый день приносит только радостные вести.

Многая и благая лета!

*** В свой день рождения управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил Божественную литургию в храме прп. Антония Печерского (Ближние пещеры Киево-Печерской лавры).

После Литургии от лица преподавательской корпорации и студенчества первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик поздравил владыку ректора с Днем рождения.

Справка "УНИАН-Религии"

Митрополит Бориспольский и Броварской (в миру Паканич Иван Иванович) родился 25 августа 1967 в селе Чумалево Тячевского района Закарпатской области.

В 1982 году окончил среднюю школу.

С 1985 по 1987 гг. служил в вооруженных силах СССР.

Поступил в Московскую Духовную Семинарию в 1988 году, по окончании которой продолжил обучение в Московской Духовной Академии.

4 января 1994 года ректором Московской Духовной Академии епископом Дмитровским Филаретом (Карагодиным) пострижен в монашество с именем Антоний, в честь преподобного Антония Печерского.

18 февраля 1994 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II рукоположен в сан диакона, а 7 октября того же года епископом Филаретом — в сан иеромонаха.

В 1995 году закончил Академию с ученой степенью кандидата богословия.

1 января 1996 года назначен помощником ректора МДАиС по представительской работе и заведующим Церковно-археологическим кабинетом.

К празднику Воскресения Христова 1999 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II возведен в сан игумена.

9 сентября 2002 года, согласно поданному прошению, направлен в распоряжение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

26 октября 2002 года назначен руководителем Информационно-просветительского центра Киево-Печерской лавры.

11 мая 2003 года становится заведующим канцелярией Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви. 14 марта 2004 года возведен в сан архимандрита.

22 ноября 2006 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви избран епископом Бориспольским, викарием Киевской митрополии.

26 ноября рукоположен во епископа Бориспольского.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 31 мая 2007 года назначен ректором Киевской Духовной Академии и Семинарии.

14 ноября 2007 года постановлением Священного Синода УПЦ назначен председателем Синодальной Каноническо-богословской комиссии.

Решением Священного Синода УПЦ от 8 мая 2008 года назначен на должность председателя Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ и освобожден от руководства Богословско-канонической комиссией УПЦ.

24 сентября 2008 года возведен в сан архиепископа.

27 мая 2009 года решением Священного Синода РПЦ включен в состав Комиссии по образованию Межсоборного присутствия РПЦ.

Решением Синода УПЦ от 9 сентября 2009 г. вновь назначен на должность председателя Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ и включен в состав Синодальной комиссии Украинской Православной Церкви по диалогу с УАПЦ и рабочей группы по подготовке диалога с представителями УПЦ КП.

Решением Священного Синода УПЦ от 23 декабря 2010 года освобожден от руководства Богословско-канонической комиссией УПЦ.

Решением Священного Синода УПЦ от 21 февраля 2012 года назначен председателем Отдела внешних церковных связей УПЦ.

Решением Священного Синода УПЦ от 8 мая 2012 года назначен Управляющим делами УПЦ и освобожден от должности Председателя отдела внешних церковных связей УПЦ.

Указом Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира от 8 мая 2012 года назначен первым викарием Киевской Митрополии УПЦ.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 20 июля 2012 года (журнал № 64) освобожден от должности председателя Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ.

19 января 2013 года возведен в сан митрополита.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 25.09.2013 (Журнал №58) из состава Киевской епархии выделено Бориспольскую епархию, управляющим епархией назначен митрополит Бориспольский Антоний с титулом Бориспольский и Броварской.