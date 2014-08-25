Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Простить – значит не мстить

В Успенской Киево-Печерской лавре Божественную литургию в Великой церкви возглавил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в сослужении наместника митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла и архиерея Православной Церкви Америки и Канады епископа Квебекского Иринея.

После чтения Евангелия Блаженнейший объяснил назначение всех притч Господних, раскрывающих человеку духовные тайны Царства Небесного.

Митрополит напомнил, что Господь сотворил человека и у нас нет ничего своего, все наши силы - дар Божий, который нужно использовать для исполнения Закона Божия и духовного совершенствования.

Но мы свои способности человек зачатую употребляет не для совершения воли Божией, а по своей греховной воле, поэтому становится большим должником перед Богом.

Господь принимает покаяние, но только, когда мы сами прощаем должникам нашим. Тогда мы становимся способными вместить в себе Божественное милосердие.

Митрополит Онуфрий заметил, что после оскорбления бывает тяжело всем сердцем простить обидевшего. Но даже в этом случае, всё равно нужно простить человеку, хотя бы не мстить ему. За этот первый шаг к прощению Господь простит и прегрешения наши.

Владыка отметил, что если мы прощаем, то умиротворяем свой дух, а если нет - всегда будем несчастны, утаив в себе злобу.

После проповеди возносились особые молитвы, чтобы Господь был милостив «ко всем страждущим и обремененным», и оставил «нам долги наша, научая и нас оставляти обиды должником нашим, и преклонил гнев Свой на милость Свою, «усмиряя всякия крамолы и нестроения в державе нашей».

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