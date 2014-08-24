Патриарх Кирилл - Президенту Петру Порошенко: Молюсь о том, чтобы Всемогущий Господь ниспослал народу Украины мир

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Президенту Украины П.Порошенко поздравление с Днем независимости.

Президенту Украины П.А. Порошенко

Уважаемый Петр Алексеевич!

Примите поздравления с Днем независимости Украины.

Дорогая моему сердцу Украина — наследница и хранительница заветов святого равноапостольного и великого князя Владимира, крестителя Руси. Во многом именно поэтому ее народ призван являть миру пример благочестивой жизни по правде Божией. Показательно, что среди стран с большинством православного населения Украина занимает одно из лидирующих мест по количеству православных храмов. Совсем недавно во время своих посещений Украины я повсеместно видел в людях самые лучшие черты, присущие православным христианам.

К большому сожалению, сегодня народ Украины переживает, наверное, один из труднейших периодов своей истории. Общее число убитых и раненых в ходе кровопролития составляет многие тысячи человек. Особенно тяжело смотреть на невинно страдающих детей, женщин, стариков, ставших заложниками человеческих амбиций и жертвами противостояния.

Вновь и вновь призываю Вас ради блага всех жителей Украины сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития. Убежден: стране сегодня жизненно необходимы мир и гражданское согласие, объединение вокруг христианских ценностей и общенациональный диалог, через который люди разных взглядов и убеждений, даже разделенные ныне противостоянием, могли бы реально участвовать в определении судьбы своего Отечества.

Верю и надеюсь, что Украина в самом скором времени станет процветающей страной, население которой не будет страдать от последствий греховной человеческой воли.

Усердно молюсь о том, чтобы Всемогущий Господь ниспослал народу Украины мир, согласие и благоденствие.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ