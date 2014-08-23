В Святогорской лавре каждый день бесплатно питаются около 3000 вынужденных переселенцев

В Свято-Успенской Святогорской лавре в настоящее время время проживает около 800 беженцев, из которых около 300 детей.

Как сообщает сайт лавры, среди детей есть сироты и инвалиды. Каждый день большое количество людей с детьми приходят в лавру из города Святогорска с просьбами о помощи.

Ежедневно в лавре бесплатно питаются около 3000 вынужденных переселенцев: это не только проживающие в самом монастыре, но и приходяшие из города и близлежащих сел.

Насельники лавры кормят беженцев на паломнической трапезе, выдают продовольственные пайки, обеспечивают, по мере возможности, необходимыми вещами, одеждой, медикаментами. Проживание, питание и медицинское обслуживание беженцев в монастыре бесплатное.

Помощь беженцам можно оказать здесь