Предстоятель УПЦ совершил отпевание сотника афганской сотни батальона «Айдар» Олега Михнюка

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 23 августа в Свято-Воскресенском храме Киева совершил отпевание заместителя председателя Украинского Союза ветеранов Афганистана, сотника афганской сотни батальона «Айдар» Олега Михнюка, который погиб 20 августа в поселке Новосветловка Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Олег Михнюк был одним из тех людей, которые в 1991 году зарегистрировали религиозную общину Свято-Воскресенского (Афганского) храма. Он был постоянным и активным прихожанином, который в феврале 2014 года вместе с другими православными лидерами Майдана предотвращал провокации вокруг Киево-Печерской лавры.

Перед началом богослужения Предстоятель Украинской Православной Церкви обратился с пастырским словом к родственников и собратьям погибшего:

«Олег отправил своих товарищей, желая им оставить жизнь, а сам остался в том месте, где его ждала смерть. Он положил душу за своих друзей. На такое служение способны немного людей и за такое служение Бог дает человеку высокую награду. Мы молимся, чтобы Господь упокоил его душу и поселил там, где нет болезни и печали, но есть вечная жизнь. И чтобы Господь дал нам разум, чтобы мы умели мудро жить, чтобы мы руководствовались в жизни принципами любви, чтобы мы были готовы, если не отдать свою жизнь, то хотя бы чем-то пожертвовать ради блага ближнего».

church.ua