В Святогорской лавре приняли крещение более 30 переселенцев

Более 30 вынужденных переселенцев из восточных регионов Украины, живущих в Успенской Святогорской Лавре, на прошлой неделе приняли крещение.

Таинство совершил духовник Скорбященского скита Лавры архимандрит Зосима (Левин). Оно проходило в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с. Богородичное Донецкой области. Среди новокрещенных – как дети, так и взрослые.

Всего сейчас в стенах монастыря проживает около 500 беженцев, около 400 из которых — дети. Среди ребят есть и сироты, и инвалиды.

Гораздо большее количество людей, нуждающихся в помощи, приходят в Лавру из города и получают здесь пайки. Переселенцев кормят, одевают и обеспечивают по мере возможности.

Число находящихся в обители беженцев постоянно меняется. Как сказали в Лавре, бывают ситуации, когда уезжает мать и забирает ребенка. Или же у людей ничего не осталось, возвращаться им некуда и они едут дальше. Многие уезжать не хотят, остаются в монастыре.

Проблема передвижения существует, и она очень серьезная. Не хватает детского питания, рыбных, мясных продуктов (несмотря на пост, переселенцев кормят рыбой и мясом).

Кроме того, насельники Лавры раздают продукты, вещи, медикаменты.

foma.in.ua