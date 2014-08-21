На торжествах в честь 700-летия Толгского монастыря молились о мире в Украине
В праздник Толгской иконы Божией Матери, 21 августа, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Толгском Введенском женском монастыре города Ярославля (Россия), где вознес молитву о мире в Украине.
Как сообщает пресс-служба Патриарха, в этом году отмечается 700-летие явления Толгской иконы и основания обители.
Слово Патриарха Кирилла в день празднования 700-летия Толгского монастыря
После богослужения верующим раздали иконки с Толгским образом Божией Матери и Патриаршим благословением.
Патриарх Кирилл поклонился чудотворной Толгской иконе Божией Матери и мощам святителя Игнатия Брянчанинова.
Справка "УНИАН-Религии"
Свято-Введенский Толгский монастырь был основан в XIV веке.
Епископ Ростовский и Ярославский Прохор, возвращаясь в Ярославль, 7 августа 1314 года остановился ночевать на правом берегу Волги. В полночь святитель, пробудившись от сна, увидел на противоположном берегу сияющий огненный столп и мост к нему через реку.
Утром 8 августа на этом месте была обретена икона Пресвятой Богородицы. На месте явления чудотворного образа к полудню была построена церковь, а к вечеру владыка Прохор освятил ее во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. В церковь был внесен образ Божией Матери, названный «Толгским» по названию небольшой речки Толге, впадавшей в Волгу.
16 сентября 1392 года в Толгской обители многие больные, помазавшиеся миром, получили исцеление.
В 1862 году сюда прибыл святитель Игнатий (Брянчанинов).
В 1914 году обитель отметила 600-летний юбилей.
В 1928 году монастырь был закрыт. В 1932 году кельи были переданы для расселения горожан.
Возрождение обители началось в 1987 году.
26 мая 1988 года возрождающаяся Толгская обитель праздновала обретение и перенесение честных мощей святителя Игнатия (Брянчанинова).
В сентябре 1988 года Толгский монастырь был передан верующим.
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