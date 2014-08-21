На Винниччине около 15 тысяч паломников начали Крестный ход, во время которого за 9 суток пройдут 300 км

В Винницкой области около 15 тысяч паломников начали Крестный ход, во время которого за 9 суток должны пройти 300 км.

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА, Крестный ход начался 19 августа, в день Преображения Господня, из Свято-Троицкого Браиловского женского монастыря.

Верующие намерены соблюдая пост, при усиленной молитве, с иконами на груди, при аскетическом образе жизни за 9 дней преодолеть около 300 км.

Цель крестного хода - донести молитвы Матери Божьей, поклониться ее святой обители – Свято-Успенской Почаевской лавре и Святому Успению Пресвятой Богородицы.

В шествии принимают участие миряне в возрасте от 3 до 90 лет.