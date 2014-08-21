Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Мы увидим новую Украину только при одном условии, если мы станем новыми

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий считает, что обновление государства возможно в том случае, если украинцы будут совершенствовать самих себя.

Об этом Блаженнейший сказал на встрече с ветеранами-афганцами, прихожанами Афонского подворья Свято-Михайловского храма столицы в Киево-Печерской лавре в среду, сообщает корреспондент "УНИАН-Религии".

"Главная причина наших бед, которые мы сегодня переживаем в своем Отечестве, в том, что мы ищем мир, не совершенствуя самих себя. Мы хотим видеть новую Украину, новое Отечество, но себя мы не обновляем. Можно иметь, действительно, новую страну, но это будет только при одном условии, если мы станем новыми. Если мы будем старыми, мы будем говорить о новизне, о новом Отечестве, но его не может быть", - отметил митрополит Онуфрий.

"Чтобы изменить себя, не нужно делать многое, каких-то свершений, просто надо все наши дарования от Бога, которые мы имеем, очистить от греха, и мы станем лучшими, светлыми и новыми”, - сказал Блаженнейший владыка.

"Бог судит не по нашим словам, а по нашим делам. Если наши дела со словами соединяются, значит мы будем православными. Если делать то, что противно православной вере, значит обманывать себя самого, пытаться обмануть Бога, что невозможно”, - подчеркнул Предстоятель Церкви.

Предстоятель УПЦ поблагодарил ветеранов-афганцев, прихожан киевского Афонского подворья, за помощь Церкви и вручил памятные подарки.

"Я хочу поблагодарить вас, тех людей, которые прошли тяжелый путь афганской войны, которые видели смерть лицом к лицу не один раз. Вы помогаете Церкви сохранять то, что называется «Божий закон», «Божия правда». Если их не будет – все изменится, мы сами себя уничтожим. Мы не сможем жить, мы станем звероподобными и будем поедать друг друга так, что и звери еще будут нам завидовать, что мы умеем так делать", - отметил митрополит.

"Сегодня самая главная наша цель, чтобы мы совершенствовались духовно. В искании Христа есть ступени совершенства, но все имеют один вектор, одно направление. На каком бы расстоянии не находился – повернись к Нему лицом и скажи: «Господи, ничего не хочу! Хочу Тебя найти! Потому что в Тебе счастье, в Тебе жизнь! В Тебе все светлое, прекрасное, что может быть в жизни человека!». Христос никогда не изменяет, не делает зло и никогда не отворачивается от человека. Мы отворачиваемся от Него. Хочу пожелать всем нам, чтобы мы повернулись лицом ко Христу и в таком положении совершали и свое земное шествие, которое тоже имеет начало и имеет конец”, - подытожил Блаженнейший Онуфрий.

Фото "УНИАН-Религии"