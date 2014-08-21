Архиепископ Горловский и Славянский УПЦ: Света нет, воды тоже нет. А на душе радость. Мы что, сумасшедшие? Нет, мы просто христиане.

"Мы унываем не потому, что про нас Бог забыл, а потому что мы про Него забыли", - считает архиепископ Горловский и Славянский Украинской Православной Церкви Митрофан. Об этом он сказал в праздник Преображения Господня, 19 августа, в своем архипастырском слове.

"...В сегодняшний день почему-то вспоминаются слова апостола Павла о том, что люди, которые на христиан смотрят со стороны, почитают их безумцами, как сейчас бы сказали — больными на голову. А почему люди, которые смотрели на христиан со стороны, называли их «буими», то есть безумцами? Христиан преследовали, они были вне закона в те времена, когда проповедовал апостол Павел. Собирались они в пещерах, в катакомбах, в местах, куда нужно было пробираться тайным образом. Если удавалось узнать, где собираются христиане, к ним приходили воины и арестовывали.

Когда христиан приводили на суд, им предлагали выбрать: деньги, имущество, жизнь, почёт и уважение — либо смерть. Причём надо было не просто умереть, а умереть мучительно и медленно, не за какое-то зло, а только за то, что ты христианин. И христиане почему-то, не все, но в большинстве, выбирали мучения и смерть — похоже, и вправду какие-то больные люди, что-то в их жизни не так. Но самым страшным и непонятным было то, что они при этом ещё и радовались, благодарили Бога и воспевали Ему славословие. Это, конечно, приводило всех в недоумение, и на них смотрели как на каких-то безумцев.

Но христиане были не больны. Они были самыми здоровыми людьми, которые жили на земле. Просто они знали то, чего не знали другие. Они видели Свет, который видели апостолы на горе Фаворской — Свет Божественной благодати. И быть в этом Свете для них было дороже всего в мире. Они весь мир отдали бы, только бы в этом Свете быть непрестанно. Помните, как Пётр в Евангелии сказал: «Господи, как нам здесь хорошо! Давай сделаем три сени и останемся здесь навсегда!» На пустынной каменистой горе, на которой нет ни воды, ни света, на которой нет ничего. Но здесь так хорошо, что хочется остаться навсегда.

Первые христиане — это были те люди, которые через Христа узнавали о том, что с Богом жить хорошо, лучше, чем что-либо другое, и уже никогда не хотели этого потерять и с этим расстаться. И для них быть с Богом — это были не слова, как мы говорим «иди с Богом», а человек не знает, с Богом он или без Бога, потому что внутри него непонятно, что происходит. Они были с Богом, потому что пребывали в Его Свете. И отлучиться от этого Света, расстаться с Ним было страшной потерей.

Мы сегодня уже второй или третий день сидим без света, без воды, и понимаем, как это плохо. Вот так же люди думали, что им плохо быть без Христа. Они готовы были быть без света и без воды, но без Христа они быть не хотели. И поэтому они были готовы на то, что удивляло язычников, и благодарили Бога за страдания.

В сегодняшний день мы с вами празднуем Преображение. В колокола позвонить нельзя: сразу прибегают с криком «что вы звоните, нас из-за этого будут бомбить» — хотя непонятно, откуда они это взяли. Света нет, воды тоже нет. Служим на просфорах, которые раньше испекли, а когда они закончатся, будем думать, что дальше делать. А на душе нет ни уныния, ни тоски — есть радость. Мы что, сумасшедшие? — нет, мы просто христиане. Мы знаем, что у нас есть, чему порадоваться: тому, что мы зла никому не причиняем, никого не убиваем. Тому, что несмотря на все трудности, мы сохраняем надежду и веру в то, что добро всё равно сильнее зла, что оно победит любое зло и любую неправду.

Храм, несмотря на то, что здесь темно, переполнен Божественным Фаворским светом, в котором Господь преобразился перед учениками — но видим мы его не телесными глазами, а очами своего сердца. Каждый — ровно настолько, насколько способно его сердце этот Свет увидеть. Не потому, что Богу этого Света жалко для нас — сколько угодно бери на здоровье, наслаждайся. Но мы знаем, что если у человека глаза больны, и он начинает на свет смотреть, у него это вызывает не радость, а боль, причём очень резкую. Поэтому человек с больными глазами ходит с повязкой. Ему завязывают глаза, чтобы ему не было больно, чтобы его не травмировать.

Так и Господь нам даёт этот Свет «якоже можаху». Почему? Потому что в сердце — гордыня, зависть, злоба, лукавство, лицемерие. Если этот Свет однажды засияет, мы от ужаса из-за того, что мы увидим в своём сердце, не радость испытаем, а страх и отчаяние. И поэтому, пока у нас нет смирения, покаяния, мы этот Свет видим лишь отчасти — настолько, насколько нам не больно, а, наоборот, радостно будет его видеть. И чем больше мы сердце очищаем от греха, тем больше радости будет в нашей душе.

Именно благодаря этому нам сегодня радостно, у нас в душе горит огонёк счастья и благодарности Богу. Хотя, казалось бы, чего радоваться? Неизвестно, что завтра будет, неизвестно, что случится с нами сейчас по дороге из храма. Но мы верим, что Господь всё управит, что всё будет хорошо. И это тоже та частичка Света, которая касается нашей души и нашего сердца.

Я вас от всей души поздравляю с сегодняшним праздником. Помните всегда о том, что этот Свет есть, о том, что к этому Свету каждый из нас может прикоснуться. Не надо специально тянуть электрическую линию — нужно просто искренне от души молиться, жить по совести и творить добрые дела, и этот Свет будет просвещать душу и сердце. Если бы этого Света в мире не было — не было бы и добра, надежды и любви. Но мы всё это ощущаем, особенно в сегодняшний праздничный день.

Не унывайте, молитесь Богу, просвещайтесь Его Божественным Светом. Мы унываем не потому, что про нас Бог забыл, а потому что мы про Него забыли. Пусть мы всегда будем помнить о Нём. Божие благословение пусть пребудет со всеми вами!"

Полный текст проповеди на сайте Горловской и Славянской епархии УПЦ