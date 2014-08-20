В РПЦ открыли горячую линию помощи беженцам из Украины

Горячая линия церковной помощи беженцам с востока Украины начала сегодня работать в России.

Как сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата, проект призван выявить наиболее незащищенных беженцев и связать тех, кто ищет помощи, с теми, кто может ее оказать.

«Во многих регионах Церковь разместила беженцев в своих учреждениях, прихожане и священники берут их к себе домой, покупают билеты к родственникам, но сейчас мы переходим к новому этапу помощи — используя горячую линию, мы будем выявлять тех, кому сейчас сложнее всего», — заявил председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

«В первую очередь постараемся оказать адресную помощь наиболее уязвимым категориям беженцев — многодетным семьям, инвалидам, тяжелобольным пожилым людям, одиноким матерям с детьми», — добавил он.

Принимать заявки по телефону будут операторы справочной службы «Милосердие» и сотрудники общецерковного штаба помощи, созданного при Синодальном отделе по благотворительности. Помимо просьб о помощи, по телефону будут приниматься предложения по трудоустройству и жилью для беженцев. Также операторы смогут давать консультации по получению правового статуса, а в случае необходимости — переключать позвонившего на юриста общецерковного штаба или предоставлять необходимые контакты государственных и общественных организаций.

Телефон горячей линии будет работать ежедневно по будням с 12 до 18 часов по московскому времени. Номер телефона: 8-800-200-41-98. Звонок по России бесплатный.

Также Синодальный отдел по благотворительности продолжает сбор пожертвований в пользу украинских беженцев. К настоящему времени на счет Отдела поступило уже свыше 51 миллиона рублей.

Сотни беженцев нашли приют в церковных учреждениях в Ростовской, Воронежской, Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской, Костромской, Ярославской областях, в республике Удмуртия. Только в Ростовской области Церковью было передано беженцам более 600 тонн гуманитарной помощи.