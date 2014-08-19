Патриарх Кирилл обратился в ООН, Совет Европы и ОБСЕ с письмом о притеснении УПЦ на востоке Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 18 августа обратился в Организацию Объединенных Наций, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с письмом, в котором указал факты нарушения прав духовенства и верующих Украинской Православной Церкви в условиях вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает Служба коммуникации ОВЦС МП.

В своем письме Предстоятель Русской Православной Церкви сообщает о трагической гибели священнослужителей Украинской Православной Церкви, а также обращает внимание на случаи насилия над клириками УПЦ, на попытки притеснения и запугивания представителей духовенства.

Отмечается материальный ущерб, нанесенный храмам и монастырям УПЦ, которые во время вооруженного противостояния стали укрытием для беженцев.

В письме Патриарха выражена надежда, что высокие международные организации не останутся равнодушными к проблемам, с которыми сталкивается Украинская Православная Церковь - крупнейшая религиозная организация Украины, которая, не будучи политически ангажированной силой, в чрезвычайно тяжелых условиях продолжает осуществлять пастырскую заботу о миллионах верующих.

Предстоятель Русской Православной Церкви призывает лидеров ООН, Совета Европы и ОБСЕ поднять свой авторитетный голос в защиту православных христиан восточной Украины.