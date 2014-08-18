Семья священника осталась без крова - в дом попал снаряд
15:39, 18 августа 2014Православие
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Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Константин Максимов (Донецкая обл.) нуждается в помощи и поддержке.
В результате боевых действий 7 августа священник и его семья лишились жилья. В их квартиру попал снаряд, огнем уничтожены все личные вещи, техника и мебель.
Семья священника нуждается в детской одежде для мальчика 3-х лет. Возможно, у кого-то имеются игрушки.
Если есть возможность оказать финансовую помощь - номер карты отца Константина:
ПриватБанк: 5168 7553 7842 0943
Максимов Константин Вячеславович
Моб. (099) 921-84-82
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