Семья священника осталась без крова - в дом попал снаряд

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Константин Максимов (Донецкая обл.) нуждается в помощи и поддержке.

В результате боевых действий 7 августа священник и его семья лишились жилья. В их квартиру попал снаряд, огнем уничтожены все личные вещи, техника и мебель.

Семья священника нуждается в детской одежде для мальчика 3-х лет. Возможно, у кого-то имеются игрушки.

Если есть возможность оказать финансовую помощь - номер карты отца Константина:

ПриватБанк: 5168 7553 7842 0943

Максимов Константин Вячеславович

Моб. (099) 921-84-82