Митрополит Онуфрий: Это ответственное послушание Матери-Церкви, за которое должен дать ответ на страшном Божием суде

Во время Божественной литургии в Успенской Киево-Печерской лавре Блаженнейший митрополит Онуфрий обратился с первым архипастырским словом к верующим.

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«Более 40 лет назад я принес Небесному Владыке монашеские обеты. Один из которых - это отречение от своей воли пред всесвятой волей Божией. Поэтому избрание митрополитом Киевским и всея Украины воспринимаю не как уважение и честь, а как ответственное послушание Матери-Церкви, за которое должен дать ответ на страшном Божием суде», - сказал Блаженнейший митрополит Онуфрий.