Патриарх Кирилл: Уединение, пост и молитва - сильные средства очищения души, ума, воли и чувств человека

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 августа совершил Божественную литургию в храме Голгофо-Распятского Анзерского скита Соловецкого монастыря.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и веся Руси, по окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

«...Место, действительно, крайне удаленное, как справедливо сказал скитоначальник отец Евлогий. Особенно в старые времена это место было как бы на краю света, потому что даже от Соловецкого острова до Анзера добраться было очень трудно, не говоря уж о том, что зимой — и во времена ледостава, и тогда, когда лед сходил, — всякая связь была невозможна. Но и летом, из-за бурных вод Белого моря, связь с этим островом была очень затруднена. Да и в наше время, поелику монашествующие не пользуются самым современными и дорогостоящими видами транспорта, эта связь непростая.

Может быть, поэтому сюда и устремляются люди, которые желают проводить жизнь в уединении, в посте и в молитве? Для современного человека, живущего в круговерти крупных городов, в повседневных заботах, этот выбор может показаться очень странным. А почему нельзя поститься и молиться в другом месте? А почему нельзя это делать в своей собственной квартире? Некоторые, даже православные, так рассуждая, вообще в храм не приходят, даже по праздникам: я, мол, дома молюсь, а до храма добраться трудно или, может быть, здоровье не всегда позволяет. Так вот, подвиг тех, кто и вчера, и в древности, и сегодня несет здесь свое служение, является неким свидетельством о том, что особой ценностью в духовной жизни человека являются пост, молитва и уединение.

Может быть, это опять-таки будет очень сложно принять человеку, живущему в семье, в окружении друзей, коллег, погруженному каждый день в многочисленные заботы. Но уединение, пост и молитва являются особенно сильным средством очищения души, а значит ума, воли и чувств человека. И даже если мы живем там, в миру, а не в скиту на краю света, нам нужно находить время для уединения, чтобы сконцентрировать свои мысли, чтобы подумать о своей жизни, чтобы подумать о жизни страны своей, народа своего, всего рода человеческого, соотнести то, что мы видим, то, что мы совершаем, чему являемся свидетелями, с той Божественной правдой, которая открывается нам в Слове Божием и в молитве.

Вот и сегодняшнее Евангельское чтение (Мф. 17:14-23), хорошо известное церковным людям, — небольшой отрывок из 17-й главы Евангелия от Матфея, в котором говорится об исцелении лунатика, одержимого злым духом, — помогает нам понять, что означают пост и молитва. Когда Господь исцелил несчастного, апостолы приступили к Нему и спросили: а почему мы не могли этого сделать? Отвечая, Господь сказал: «Этот род (то есть темная сила) изгоняется только молитвой и постом».

Одержимость — это действительно господство иной, нефизической, духовной злой силы над человеком. Одержимость необязательно проявляется в физической болезни. В данном случае, о котором свидетельствует нам апостол Матфей, эта одержимость проявлялась в физической болезни. Но очень часто этого не происходит: человек физически, ментально, психически абсолютно здоров, но находится во власти темной силы.

В нашем церковном быту принято считать, что искушения от диавола связаны с плотскими грехами: не устоял человек, пал, согрешил; и нередко, анализируя свое поведение, человек говорит: диавол меня искусил. Так же бывает, когда мы неосторожно произносим какие-то слова, кого-то обижаем. Мы считаем, что это результат диавольского искушения и, наверное, в каком-то смысле это так, потому что не всегда человек является инициатором греха, который он совершает. Грех как бы навевается со стороны, и если этим мыслям не полагается предел, если некий прилог, как говорят святые отцы, не преграждается усилием воли, то это может привести ко грехам, порожденным, несомненно, искушением, приходящим извне.

Но будет заблуждением считать, что искушение — это провокация только плотских грехов. Искушения от диавола — это некое влияние, которое оказывается на всего человека, — не только на его нервную систему, не только на его инстинктивное начало, но и на его разум, на его сознание. Иногда люди усваивают страшные идеи, формируют их в виде философских учений, распространяют эти учения по всему миру, используя средства массовой информации. А в основе всего — диавольское искушение, помрачение ума, гордыня человеческая, которая есть производное от гордыни диавольской. И сколько же страданий миру принесла и приносит эта гордыня, это безумие, это диавольское искушение, порабощение ума человеческого!

И сегодня, как и вчера, и позавчера, и в древности возникают идеи, мысли, убеждения, философские взгляды, которые порождаются этим диавольским искушением. А результат воплощения этих идей — кровь, страдание, смерть, когда диавол невидимо торжествует, обманув сильных мира сего, которым казалось, что это они сами произвели на свет те идеи, ту политику, которая оборачивается человеческими страданиями и смертью. Здесь, в этом Голгофо-Распятском скиту на острове Анзер, где было особо строгое и страшное место заключения людей в 20-х и 30-х годах, с особой силой понимаешь, что такое искушение от диавола, что такое безумство, порожденное диавольской силой, что такое беснование, которое выходит за пределы беснования личности и приобретает огромный, подчас почти глобальный масштаб. И мы знаем: когда диавол овладеет миром, когда большинство людей приразится этим диавольским безумием и беснованием, тогда и наступит кончина века.

А как можно справиться с этим беснованием? Как можно учение диавольское или навеянное диавольской силой отличить от того, что проистекает от человеческого ума и способностей, от того, что вдохновлено силой Божией? Можно провести границу и различать духов, если мы с Богом живем, если мы божественной мудростью питаемся. Вот почему и говорит Господь, что невозможно преодолеть беснование, как только молитвой и постом (Мф. 17:21), потому что во время поста мы сосредотачиваем свою природу, мы бросаем вызов инстинктам, мы управляем своими чувствами, мы побеждаем плотское начало и не даем возможности диаволу играть на этом тонком и чувствительном инструменте, разрушая нашу душу. Но мы также расчищаем пространство в своем уме от всякого рода наносных идей — чуждых, греховных, губительных, потому что, соединяя пост с молитвой, мы призываем Господа в свою жизнь, и Он Сам участвует благодатью Своею в нашей жизни, помогая, в том числе, оградиться от беснования и укрепиться в Его божественной правде.

Непросто всё это совершать людям в нашей повседневной, как я уже говорил, такой динамичной, порой безумно динамичной жизни, и потому Церковь особенным образом пестует и поддерживает подвиг молитвы и поста, подвиг физической борьбы с искушением, который концентрируется в святых обителях наших и, особенно, в таких скитах, как тот, в котором мы сегодня присутствуем...

...Никогда еще человечество не было таким слабым и уязвимым, как сегодня, а потому сегодня как никогда сильным должен быть подвиг поста и молитвы, — чтобы молиться за всех, в том числе за тех, кто не понимает, что означают сегодняшние евангельские слова. Верим, что Господь молитвами Церкви продлит дни человеческой истории, не даст отцу лжи захлестнуть весь род человеческий и поработить его, потому что в этом роде человеческом не угасают очаги поста и молитвы. Аминь».