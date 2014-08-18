Митрополит Волоколамский Иларион: Первой задачей Блаженнейшего митрополита Онуфрия будет поиск мира

В Киево-Печерской лавре 17 августа состоялась интронизация новоизбранного Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В богослужении принял участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который огласил Патриаршую грамоту с благословением новому Предстоятелю Украинской Православной Церкви.

Служба коммуникации ОВЦС МП разместила размышления митрополита Илариона о миссии Православной Церкви в Украине и первоочередных задачах, которые встают перед Предстоятелем Украинской Православной Церкви.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион

"В каждую историческую эпоху и, особенно, в переломные моменты истории Господь призывает на высокое предстоятельское служение людей, которые всей своей жизнью засвидетельствовали преданность Ему и Его Церкви. Сегодня мы не можем не вспомнить, как в 1992 году, в критический для Украинской Православной Церкви момент, когда вследствие раскола возникла угроза единству украинского православия, Собор епископов единодушно избрал Предстоятелем Блаженнейшего митрополита Владимира.

Мы были свидетелями его апостольских трудов, свидетелями того, как под его омофором возрождалась и росла Украинская Церковь. В последние годы мы видели, как он медленно угасал физически, сохраняя при этом духовные дары и интеллектуальные способности, позволявшие ему управлять Церковью. Несколько раз, когда казалось, что он уже вот-вот уйдет из этого мира, Господь чудесным образом воскрешал его. Это происходило потому, что митрополит Владимир, даже в своем физически изможденном состоянии, был нужен Церкви, оставаясь символом и гарантом церковного единства. Когда же его земной путь закончился, Церкви надлежало избрать нового Предстоятеля. Волею Божией им стал митрополит Онуфрий.

Это вновь произошло в критические для Украины минуты, когда страна оказалась раздираемой междоусобной бранью, когда Восток Украины превратился в полигон для испытания на живых людях оружия, когда каждый день приносит новые жертвы, когда льются кровь и слезы мирных граждан. Прискорбно, что в сложившейся ситуации у людей, от которых зависит, как будет развиваться ситуация, не хватает политической воли, чтобы перейти от военных действий к мирным переговорам, от языка угроз – к языку мира, чтобы прекратить огонь и сесть за стол переговоров. И здесь на Церковь возлагается особая ответственность. Сегодня Церковь может сказать свое сильное примиряющее слово, обратив его ко всем сторонам конфликта, не втягиваясь при этом в полемику о его причинах и природе, не деля людей на правых и виноватых. Ведь, когда происходит конфликт, в той или иной мере виноваты все вовлеченные в него стороны. Я думаю, что первой задачей Блаженнейшего митрополита Онуфрия будет поиск мира, поиск национального примирения в рамках всей страны, всего украинского народа.

Сегодня прямо перед началом интронизации была зачитана Патриаршая грамота, в которой засвидетельствовано благословение Предстоятеля нашей Церкви новоизбранному митрополиту Киевскому и всея Украины на его служение. Сегодня вся многонациональная многомиллионная Русская Православная Церковь вместе с украинской паствой молилась о новоизбранном митрополите. Мы будем продолжать молиться о нем и верим, что Господь укрепит Блаженнейшего в его высоком и ответственном служении, на которое Он призвал Своего служителя в столь сложный и критический для Украины момент".