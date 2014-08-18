63 тонны гуманитарной помощи от УПЦ доставлены в Лисичанск

Украинская Православная Церковь 15 августа доставила в Лисичанск 63 тонны гуманитарной помощи для пострадавших жителей города.

«Дорогие друзья. Доводим до вашего сведения, что миссия по доставке четвертого транша гуманитарной помощи в зону АТО выполнена. Миссия «Милосердие без границ» продолжает свою роботу по обеспечению голодающих детей самым необходимым продовольствием», - написал на своей странице в facebook протоиерей Захария Керстюк.

Груз сопровождали священнослужители Украинской Православной Церкви и волонтеры.

Миссию встречали благочинный Лисичанского округа архимандрит Мефодий (Агафонов) с духовенством. Разгруженную помощь раздали в пострадавшем районе завода «Пролетарий» города Лисичанска возле Дворца Культуры им. Н.Крупской.

Это уже вторая поездка представителей Украинской Православной Церкви в город Лисичанск. Первая гуманитарная помощь была доставлена 2 августа.

Фото Захария Керстюк