Патриарх Кирилл на Соловках молился о мире в Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего визита на Соловецкий архипелаг 17 августа совершил литургию в храме Распятия Господня Голгофо-Распятского скита на острове Анзер, во время которой вознес молитву о мире в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх передал в дар скиту икону преподобного Варнавы Гефсиманского с частицей мощей.

Предстоятель РПЦ посетил деревянную Воскресенскую церковь, сооруженную на месте явления Божией Матери, а также Троицкий скит на острове Анзер и Сергиевский скит на острове Большая Муксалма.

18 августа патриарх совершит всенощное бдение, а 19 августа, в день праздника Преображения Господня - литургию в Преображенском соборе обители.

Соловецкий монастырь, закрытый в 1920 году, вновь был открыт и начал возрождаться в 1990 году. В 1992 году в обитель вернули мощи ее основателей - преподобных Зосимы, Савватия и Германа, в том же году монастырь включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.