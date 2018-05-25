В Киево-Печерской лавре состоялась интронизация 122-го митрополита Киевского - Блаженнейшего Онуфрия (фото, видео)

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре сегодня состоялась интронизация Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Утром на площади перед Успенским собором была совершена Божественная литургия с торжественным чином интронизации Блаженнейшего митрополита Онуфрия.

На праздничной литургии митрополита Онуфрия впервые поминали как Блаженнейшего.

Блаженнейший Онуфрий стал 122-м митрополитом Киевским.

Во время интронизации митрополиту Онуфрию передали одно из лучших богослужебных облачений почившего Блаженнейшего митрополита Владимира.

Блаженнейший Онуфрий служил в архиерейском облачении своего предшественника.

ВИДЕО интронизации Блаженнейшего митрополита Онуфрия, часть 1.

На интронизацию прибыли представители Поместных Православных Церквей.

Новому Предстоятелю УПЦ сослужили представитель Патриарха Кирилла митрополит Волоколамский Иларион, представители Поместных Церквей: Константинопольской - митрополит Галльский Эммануил, Александрийской - митрополит Киринский Афанасий, Иерусалимской - митрополит Вострский Тимофей, Грузинской - митрополит Некреский Сергий и митрополит Потийский и Хобский Григол, Сербской - епископ Моравичский Антоний...

...Румынской - митрополит Тирговиштский Нифонт, Болгарской - епископ Русенский Наум, Элладской - епископ Християнупольский Прокопий, Польской - архиепископ Люблинский и Холмский Авель, Чешских земель и Словакии архимандрит Серафим (Шемятовский).

Православной Церкви Америки и Канады - епископ Нью-Йоркский Михаил и епископ Квебекский Ириней, Русской Православной Церкви Заграницей - архиепископ Берлинский Марк. А также епископат и духовенство Украинской Православной Церкви.

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел зачитал постановление Собора епископов УПЦ об избрании митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины, а председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион огласил грамоту Патриарха Кирилла с благословением на вступление в должность Предстоятеля УПЦ.

Два старейших архиерея Украинской Православной Церкви - митрополиты Одесский и Измаильский Агафангел, Симферопольский и Крымский Лазарь - под возглас «Аксиос!» (достойный!) трижды торжественно возвели владыку Онуфрия на Митрополичий трон на горнее место.

Митрополиты Агафангел и Антоний прочитали молитвы из чина настолования. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел прочёл особую ектению с призыванием Божественного благословения для Блаженнейшего митрополита Онуфрия.

ВИДЕО интронизации Блаженнейшего митрополита Онуфрия, часть 2.

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел зачитал приветственное слово Предстоятеля и передал митрополиту Онуфрию жезл Блаженнейшего митрополита Владимира.

Митрополит Волоколамский Иларион огласил приветственный адрес Патриарха Кирилла Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и передал памятный патриарший дар - архиерейский жезл.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний зачитал поздравительные письма на имя Блаженнейшего митрополита Онуфрия от Президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

Предстоятели Поместных Православных Церквей зачитали поздравления и передали новоизбранному Блаженнейшему свои подарки.

После Божественной литургии митрополит Онуфрий обратился к верующим с архипастырским словом и попросил сугубых молитв о ниспослании ему сил и помощи Божией в первосвятительских трудах.

«Более 40 лет назад я принес Небесному Владыке монашеские обеты. Один из которых - это отречение своей воли перед Всесвятой волей Божией. Поэтому избрание меня Митрополитом Киевским и всея Украины воспринимаю не как уважение и честь, а как ответственное послушание Матери-Церкви, за которое должен дать ответ на страшном Божием суде», - сказал Блаженнейший митрополит Онуфрий.

ВИДЕО архипастырское слово

Представители власти и многочисленные верующие поздравили новоизбранного Предстоятеля Украинской Православной Церкви и получили благословение его Блаженства.

Праздничную литургию посетили представители других конфессий.

Как сообщал УНИАН, митрополит Онуфрий был избран Предстоятелем Украинской Православной Церкви 13 августа на Соборе епископов УПЦ.

Подготовила Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии".

Фото автора и УНИАН.