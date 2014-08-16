Патриарх Кирилл наградил наместника Почаевской лавры орденом преп. Сергия Радонежского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил наместника Успенской Почаевской лавры митрополита Почаевского Владимира с 55-летием со дня рождения. Текст поздравления размещен на официальном сайте РПЦ.

"Примите мои сердечные поздравления со знаменательной датой — 55-летием со дня рождения... Вы являетесь наместником Свято-Успенской Почаевской лавры, имеете попечение о братии, принимаете паломников, словом и делом утверждая каноническое Православие на украинской земле и заботясь о возрастании паствы в евангельских добродетелях", - отмечает Патриарх Кирилл.

"Во внимание к Вашему усердному служению и по случаю отмечаемой Вами знаменательной даты полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского II степени. Да сохранит Вас Всемилостивый Создатель в крепком здравии на многая лета, ниспошлет Вам мир, духовную радость и благоденствие", - говорится в поздравлении.