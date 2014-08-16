Епископ Львовский Филарет УПЦ: Митрополит Онуфрий - настоящий украинец и патриот нашего государства

13 августа Собор епископов Украинской Православной Церкви избрал нового Предстоятеля - митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия.

Руководитель пресс-службы Львовской епархии УПЦ отец Маркиян (Каюмов) разместил на своей странице в Фейсбук мысли епископа Львовского и Галицкого Филарета о прошедшем Соборе.

"Собор УПЦ прошел в высокодуховной атмосфере. Конечно для Церкви этот Собор был необычным, мы не каждый год выбираем Предстоятеля Церкви, и поэтому перед архиереями стояла большая ответственность за будущее Церкви, сохранение ее единства.

Как никогда епископат был единодушен в принятии решений по регламенту Собора и процедуре избрания Предстоятеля. Прежде всего надо сказать о том, что в Церкви руководит Святой Дух. Мы верим и убеждены в том, что именно Господь избрал Предстоятеля Церкви через епископское признание.

Сегодня очень много звучит упреков в адрес нового Предстоятеля, что он якобы слишком консервативный человек, при котором остановится жизнь Церкви и коммуникация с обществом. Хочется ответить на эти заявления так — консерватизм проявляется исключительно в сохранении канонов Церкви и духовной жизни человека. Сегодня это очень важные факторы для сохранения духовной жизни общества и страны в целом.

Митрополит Онуфрий - настоящий украинец и патриот нашего государства, глубоко разделяющий культуру и традиции нашего народа. Насколько мне известно, митрополит Онуфрий очень выдержанный человек относительно церковно-государственных отношений. Система его церковного управления — и епархией, и Церковью за период его Местоблюстительства — показала, что эти отношения должны быть чисто дипломатическими, такими, которые не угрожают развитию Церкви и государства, общественных отношений и не влияют на процесс слияния Церкви и государства, то есть не политизируют Церковь.

Приоритет митрополита Онуфрия — молитва о государстве, государственной власти и украинском народе, в которой Господь должен всех умудрить. Мне кажется, что церковно-государственная позиция митрополита Онуфрия не будет отличаться от позиции блаженнопочившего митрополита Владимира".

"Правмир"