В Киево-Печерской лавре освятили накупольный крест арки перехода к Ближним пещерам

12:21, 15 августа 2014
Православие
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Продолжая комплексные работы по обустройству территории монастыря, была восстановлена арка перехода от Южных ворот через монастырский сад к Ближним пещерам. Об этом сообщает сайт Киево-Печерской лавры.

15 августа состоялось освящение центрального накупольного креста, а также боковых куполов, увенчанных рипидами.

По традиции, после освящения креста, верующие приложились к святыне. После чего купола были воздвигнуты на арку, которая станет прямым путем сообщения между двумя половинами территории обители.

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