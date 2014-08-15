В Киево-Печерской лавре освятили накупольный крест арки перехода к Ближним пещерам

Продолжая комплексные работы по обустройству территории монастыря, была восстановлена арка перехода от Южных ворот через монастырский сад к Ближним пещерам. Об этом сообщает сайт Киево-Печерской лавры.

15 августа состоялось освящение центрального накупольного креста, а также боковых куполов, увенчанных рипидами.

По традиции, после освящения креста, верующие приложились к святыне. После чего купола были воздвигнуты на арку, которая станет прямым путем сообщения между двумя половинами территории обители.