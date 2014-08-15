В Киево-Печерской лавре освятили накупольный крест арки перехода к Ближним пещерам
12:21, 15 августа 2014Православие
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Продолжая комплексные работы по обустройству территории монастыря, была восстановлена арка перехода от Южных ворот через монастырский сад к Ближним пещерам. Об этом сообщает сайт Киево-Печерской лавры.
15 августа состоялось освящение центрального накупольного креста, а также боковых куполов, увенчанных рипидами.
По традиции, после освящения креста, верующие приложились к святыне. После чего купола были воздвигнуты на арку, которая станет прямым путем сообщения между двумя половинами территории обители.
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