Митрополит Онуфрий: Я бы пожелал, чтобы все мы терпели друг друга такими, какие есть. И чтобы мы молились друг за друга

После Собора епископов Украинской Православной Церкви и благодарственного молебна 13 августа новоизбранный Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий ответил на вопросы журналистов. Брифинг состоялся в Стефаниевском приделе Успенского собора лавры.

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий

Сегодня состоялся Собор епископов Украинской Православной Церкви, на котором состоялось избрание нового Предстоятеля нашей Церкви после кончины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Кроме этого, Собор обсуждал ряд вопросов, которые волнуют и нашу Церковь, и наше общество.

Собор выражает благодарность властям за то, что сделали все от них зависящее, чтобы Собору не помешали никакими обстоятельствами, чтобы мы могли в мирной обстановке решить свои проблемы. Собор молится за нашу власть, чтобы Господь помог в это сложное время найти пути для установления мира на нашей земле и для улучшения благосостояния нашего народа.

Мы молимся Богу, чтобы Господь тем людям, которые воюют сегодня, дал дух мира, чтобы они поняли, что убивать друг друга — это не заповедь Божия. К миру призывает нас Господь. И мы должны быть сынами мира.

Наши общие пожелания были в том, что мы хотим видеть нашу Украину соборной, красивой, мощной и обновленной. Мы понимаем, что это обновление может быть только одним путем: когда каждый человек приложит усилия для того, чтобы себя же обновить, себя усовершенствовать духовно. Если это будет у нас, то мы будем иметь новую страну, лучше, чем ту, которую сегодня имеем. Без этого не может быть роста духовного, и трудно что будет делать по-новому. Потому что люди, которые сегодня населяют нашу землю, одни и те же. И новая страна может стать только тогда, когда мы станем обновленными людьми.

Я желаю всем мира, счастья и Божьего благословения.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ

Скажите, пожалуйста, будет ли объединение Церквей во время Вашего правления? Будете ли Вы стремиться к этому?

У нас такой вопрос обсуждался. Мы всегда были и остаемся открыты для диалога между различными ветвями православия, и мы хотим объединения. Но у нас есть свои принципы. Это каноны Святой Православной Церкви. И объединение может быть только по этим канонам. Другие аргументы не могут быть достаточными для нашего объединения.

Мы будем общаться с нашими православными братьями, будем искать пути. Думаю, что Бог нам поможет в этом.

В 90-х Вы были за отстранение владыки Филарета от сана. Как Вы теперь будете искать диалог?

Я ищу диалог не с Филаретом, а с Церковью.

Но он глава этой церкви!

Ну и что! Я глава церкви, но я не Церковь!

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

Вас уже поздравил Патриарх Кирилл. Как Вы будете строить отношения с РПЦ и какой будет позиция УПЦ?

Мы будем строить отношения с РПЦ на тех канонического основах, правилах, которые существуют в нашей Церкви, по Которым мы сегодня живем.

Мы имеем независимость в управлении, самостоятельность и совершая свое служение, учитываем только наши внутренние реалии. Мы имеем эту свободу. А то, что мы стремимся ко Христу, то в этом мы едины.

Есть ли уже подтверждение из Москвы от Московской Патриархии выбора епископата УПЦ?

Уже есть подтверждение. Патриарх уже благословил наш выбор.

О ПОМОЩИ ВОСТОКУ УКРАИНЫ

Будет ли Украинская Православная Церковь отправлять какую-то специальную гуманитарную миссию на восток Украины?

Мы уже это делаем. Уже около 700 тысяч гривен собрали для жителей, пострадавших в восточных областях. Мы доставили уже 120 тонн гуманитарной помощи: медикаменты, средства гигиены. И продолжаем собирать и отправлять. Мы принимаем беженцев, детей, создаем им условия для того, чтоб они могли нормально жить.

А кто виноват в конфликте на востоке Украины?

Я не политик, на этот вопрос не могу ответить. И не призван давать политические анализы. Я призван к тому, чтобы молиться за всех. Чтобы Господь всех людей примирил.

Вы отправляете туда капелланов?

- Отправляем, у нас есть капелланы.

О ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ УПЦ КП

Когда Вы планируете встретиться с патриархом Филаретом? Ранее было объявлено о создании комиссии.

Здесь есть свой ​​процесс. И Ваш вопрос о том, что «я должен встретиться с патриархом Филаретом» показывает, что Вы «взялись за голову» этого дела, а сначала надо поставить ее на ноги.

О ПЕРВЫХ ШАГАХ В ДОЛЖНОСТИ

Какими будут Ваши первые шаги на этом высоком посту?

Мои первые шаги будут в том, чтоб сделать все возможное и зависящее от меня, чтоб я стал лучше и все мы стали лучше духовно и нравственно. А это — путь к миру. Без этого не будет мира нигде. Потому что война начинается вот здесь вот (показывает на сердце).

О ПОЖЕЛАНИЯХ СВОЕЙ ПАСТВЕ

Сегодня поминали нашего почившего Предстоятеля. Он 22 года возглавлял Церковь. Мы ему все благодарны, он был для нас отцом. Сложилась многомиллионная паства Украинской Православной Церкви. Теперь этой паствой будете заниматься Вы. Что бы Вы пожелали своей пастве в день своего избрания?

Я бы пожелал, чтобы все мы терпели друг друга такими, какие есть. И чтобы мы молились друг за друга.

Всем вам большое спасибо и желаю Божьего благословения. Спасибо за внимание к нашей Церкви.

Фото УНИАН