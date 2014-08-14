В Киеве может появиться улица имени митрополита Владимира

Митрополит Онуфрий в своем вступительном слове перед началом работы Собора епископов Украинской Православной Церкви 13 августа высказал предложение назвать именем почившего Блаженнейшего митрополита Владимира одну из улиц Киева и установить ему памятник. Об этом сообщает "Православие в Украине".

"Мы благодарим Бога за то, что Он поставил во главе нашей Церкви именно такого Предстоятеля. Блаженнейший был для нас всех настоящим духовным отцом. Он всегда искренне принимал нас с нашими радостями и скорбями, всегда поддерживал нас молитвой и добрым советом. И сегодня нашим святым долгом является достойное почтение памяти Его Блаженства", - отметил митрополит Онуфрий.

Кроме обращения к властям Киева с просьбой назвать улицу и установить памятник, также было предложено издать полное собрание трудов Его Блаженства и основать синодальную стипендию имени Блаженнейшего Митрополита Владимира.