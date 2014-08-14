На территории Киевского СИЗО открыли Свято-Николаевский храм

13 августа на территории Киевского следственного изолятора состоялось торжественное освящение новопостроенного Свято-Николаевского храма, построенного для удовлетворения духовных потребностей осужденных и заключенных.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Киеве и Киевской области.

Праздничный молебен, богослужение и обряд освящения храма осуществил председатель синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной службы протоиерей Виктор Яценко.

После проведения соответствующего обряда он рассказал присутствующим об истории построения этого храма, благословении блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира на это дело и меценатах, которые оказали помощь в строительстве и отделке Свято-Николаевского храма на территории Киевского СИЗО, отмечается в сообщении.

В свою очередь председатель ПТтС Владимир Палагнюк в приветственной речи по случаю открытия храма отметил, что это действительно важное дело, а также пожелал, чтобы в следственном изоляторе все проходило с Божьего благословения.

Между тем «сами осужденные и заключенные Киевского СИЗО с особым трепетом присоединились к торжественному мероприятию, процессу освящения храма и по желанию каждый поставил свечку с верой и молитвой к Богу», добавили в пресс-службе.